Нардеп Беленюк пошутил о неудачных попытках властей поднять танкер Delfi

Жан Беленюк побывал на месте крушения танкера Delfi.

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио в греко-римской борьбе, депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк побывал рядом с затонувшим танкером Delfi, который недавно пытались поднять уже в третий раз.

Народный депутат у себя на страничке в Instagram опубликовал пост: "Когда буксировочные катера не могут.. появляется ОН! Супер.", - прикрепив свою фотографию в футболке Супермена на фоне затонувшего танкера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Когда буксировочные катера не могут.. появляется ОН! Супер.. Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) 26 Июл 2020 в 7:14 PDT

Не все пользователи оценили юмор и упрекнули действующего депутата в неуместности такой шутки.

Напомним, в ноябре прошлого года танкер Delfi сорвало с якоря и отнесло к побережью Одессы, где корабль лег на мель и перевернулся. Власти предприняли несколько попыток поднять судно, но ни одна из них не увенчалась успехом. В последний раз 25 июля буксиры оказались технически неспособными поднять судно.

Ранее Беленюк дал совет Усику и Ломаченко по поводу их попадания в базу сайта Миротворец.