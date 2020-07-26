Скачать
Воскресенье, 26.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Емельяненко после тяжелого нокаута с трудом передвигался по аэропорту Сочи (Видео)
Емельяненко после тяжелого нокаута с трудом передвигался по аэропорту Сочи (Видео)
Бокс. Бентли тяжелыми ударами заставил сдаться Холла (Видео)
Бокс. Бентли тяжелыми ударами заставил сдаться Холла (Видео)
Манчестер Сити сможет принять Реал в Англии, несмотря на вспышку коронавируса
Манчестер Сити сможет принять Реал в Англии, несмотря на вспышку коронавируса
Боксер перепутал виды спорта и начал добивать соперника в стиле ММА (Видео)
Боксер перепутал виды спорта и начал добивать соперника в стиле ММА (Видео)

Нардеп Беленюк пошутил о неудачных попытках властей поднять танкер Delfi

Нардеп Беленюк пошутил о неудачных попытках властей поднять танкер Delfi
18:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Жан Беленюк побывал на месте крушения танкера Delfi.

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио в греко-римской борьбе, депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк побывал рядом с затонувшим танкером Delfi, который недавно пытались поднять уже в третий раз.

Народный депутат у себя на страничке в Instagram опубликовал пост: "Когда буксировочные катера не могут.. появляется ОН! Супер.", - прикрепив свою фотографию в футболке Супермена на фоне затонувшего танкера.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Когда буксировочные катера не могут.. появляется ОН! Супер..

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Не все пользователи оценили юмор и упрекнули действующего депутата в неуместности такой шутки. 

Напомним, в ноябре прошлого года танкер Delfi сорвало с якоря и отнесло к побережью Одессы, где корабль лег на мель и перевернулся. Власти предприняли несколько попыток поднять судно, но ни одна из них не увенчалась успехом. В последний раз 25  июля буксиры оказались технически неспособными поднять судно.

Ранее Беленюк дал совет Усику и Ломаченко по поводу их попадания в базу сайта Миротворец.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Греко-римская борьба, Жан Беленюк.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ракицкий и Ко, празднуя победу, разбили Кубок России (Видео)
02 Шевчук отказался работать с Луческу в Динамо
03 УЕФА напомнил о суперголах Шахтера в Лиге Европы (Видео)
04 Бокс. Бентли тяжелыми ударами заставил сдаться Холла (Видео)
05 Потрясающий выстрел Кулусевски - в обзоре матча Брешия - Парма (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь