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Беленюк проверил растяжку украинской каратистки (Видео)

Беленюк проверил растяжку украинской каратистки (Видео)
Обновлено 10:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинский борец греко-римского стиля, народный депутат девятого созыва Жан Беленюк встретился с известной украинской каратисткой Анжеликой Терлюгой, а также испытал ее.

Борец-нардеп попросил сбить спортсменку рулон бумаги со своей головы. Терлюга с задачей справилась, однако "отлетевший снаряд" разбил рамку с фотографией. Беленюк с юмором прокомментировал инцидент: "На счастье!"

"Надеюсь, разбитая рамка ознаменует счастливое и скорейшее пост-эпидемическое восстановление украинского спорта и международных соревнований.  Анжелика Терлюга - умница, форму и растяжку не теряет!" - написал Беленюк у себя на страничке в Instagram, прикрепив видео.

Ранее Беленюк бросил спортивный челлендж нардепам Стефанчукам.

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Все по теме:

Греко-римская борьба, Каратэ, Жан Беленюк, Анжелика Терлюга.

Автор:

Телеграф
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