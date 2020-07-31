Беленюк проверил растяжку украинской каратистки (Видео)

Украинский борец греко-римского стиля, народный депутат девятого созыва Жан Беленюк встретился с известной украинской каратисткой Анжеликой Терлюгой, а также испытал ее.

Борец-нардеп попросил сбить спортсменку рулон бумаги со своей головы. Терлюга с задачей справилась, однако "отлетевший снаряд" разбил рамку с фотографией. Беленюк с юмором прокомментировал инцидент: "На счастье!"

"Надеюсь, разбитая рамка ознаменует счастливое и скорейшее пост-эпидемическое восстановление украинского спорта и международных соревнований. Анжелика Терлюга - умница, форму и растяжку не теряет!" - написал Беленюк у себя на страничке в Instagram, прикрепив видео.

Ранее Беленюк бросил спортивный челлендж нардепам Стефанчукам.