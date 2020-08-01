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UFC Fight Night 173: результаты взвешивания (Видео)

UFC Fight Night 173: результаты взвешивания (Видео)
Обновлено 11:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм
Участники вечера боев UFC Fight Night 173 за день до поединков провели традиционную церемонию взвешивания.

В ночь с 1 на 2 августа (время киевское) в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 173. Главным его событием станет бой Дерек Брансон — Эдмен Шахбазян. Накануне состоялась официальная церемония взвешивания спортсменов.

По итогам взвешивания Брансон перевесил Шахбазяна — 84,3 кг против 84,1 кг.

 Результаты взвешивания  UFC Fight Night 173:

Главный кард:

  • Дерек Брансон (84,36 кг) — Эдмен Шахбазян (84,14 кг)
  • Джоанн Калдервуд (57,15 кг) — Дженнифер Майя (56,47 кг)
  • Висенте Луке (77,33 кг) — Рэнди Браун (77,33 кг)
  • Ландо Ванната (70,53 кг) — Бобби Грин (70,76 кг)
  • Кевин Холланд (83,46 кг) — Тревин Джайлс (83,91 кг)

Прелимы:

  • Фрэнки Саенз (61,68 кг) — Джонатан Мартинес (63,72 кг)
  • Эд Херман (93,44 кг) — Джеральд Мершарт (92,75 кг)
  • Джонни Муньоз (65,99 кг) — Нэйт Манесс (65,54 кг)
  • Джамалл Эммерс (66,22 кг) vs Винс Качеро (65,77 кг)
  • Крис Гутиеррез (61,46 кг) vs Коди Дёрден (61,46 кг).

Ранее сообщалось, что Усман Нурмагомедов победил финна Джерри Кварнстрема.

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Все по теме:

MMA, UFC, Дерек Брансон, Эдмен Шахбазян.

Автор:

Телеграф
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