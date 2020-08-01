UFC Fight Night 173: результаты взвешивания (Видео)

Участники вечера боев UFC Fight Night 173 за день до поединков провели традиционную церемонию взвешивания.
В ночь с 1 на 2 августа (время киевское) в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 173. Главным его событием станет бой Дерек Брансон — Эдмен Шахбазян. Накануне состоялась официальная церемония взвешивания спортсменов.
По итогам взвешивания Брансон перевесил Шахбазяна — 84,3 кг против 84,1 кг.
Результаты взвешивания UFC Fight Night 173:
Главный кард:
Дерек Брансон (84,36 кг) — Эдмен Шахбазян (84,14 кг)
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