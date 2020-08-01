UFC Fight Night 173: результаты взвешивания (Видео)

Участники вечера боев UFC Fight Night 173 за день до поединков провели традиционную церемонию взвешивания.

В ночь с 1 на 2 августа (время киевское) в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 173. Главным его событием станет бой Дерек Брансон — Эдмен Шахбазян. Накануне состоялась официальная церемония взвешивания спортсменов.

По итогам взвешивания Брансон перевесил Шахбазяна — 84,3 кг против 84,1 кг.

Результаты взвешивания UFC Fight Night 173:

Главный кард:

Дерек Брансон (84,36 кг) — Эдмен Шахбазян (84,14 кг)

Джоанн Калдервуд (57,15 кг) — Дженнифер Майя (56,47 кг)

Висенте Луке (77,33 кг) — Рэнди Браун (77,33 кг)

Ландо Ванната (70,53 кг) — Бобби Грин (70,76 кг)

Кевин Холланд (83,46 кг) — Тревин Джайлс (83,91 кг)

Прелимы:

Фрэнки Саенз (61,68 кг) — Джонатан Мартинес (63,72 кг)

Эд Херман (93,44 кг) — Джеральд Мершарт (92,75 кг)

Джонни Муньоз (65,99 кг) — Нэйт Манесс (65,54 кг)

Джамалл Эммерс (66,22 кг) vs Винс Качеро (65,77 кг)

Крис Гутиеррез (61,46 кг) vs Коди Дёрден (61,46 кг).

Ранее сообщалось, что Усман Нурмагомедов победил финна Джерри Кварнстрема.