На турнире UFC в Лас-Вегасе отменили бой из-за коронавируса у бойца

Бой Херман – Миршерт на UFC Fight Night 173 отменён из-за коронавируса.

В ночь с 1 на 2 августа в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 173.

Один из поединков основного карда, в котором Эд Херман должен был встретиться с Джеральдом Миршертом, отменён из-за коронавируса у последнего бойца.

«Получен положительный результат на COVID-19, поэтому бой отменяется. Чувствую себя здоровым и сделаю всё, что в моих силах, чтобы так проходило и дальше и окружающие меня люди были в безопасности», — написал Херман в своём «твиттере».

Главным событием турнира станет бой Дерек Брансон — Эдмен Шахбазян. По итогам взвешивания Брансон перевесил Шахбазяна — 84,3 кг против 84,1 кг.

Ранее поединок бывшей чемпионки UFC Холли Холм и мексиканки Ирен Алданы, который должен был стать главным событием турнира UFC Fight Night 173, был отменён из-за коронавируса у Ирен.