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UFC: технический нокаут в главном бою Брансон - Шахбазян (Видео)

UFC: технический нокаут в главном бою Брансон - Шахбазян (Видео)
Обновлено 09:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Брансон победил Шахбазяна техническим нокаутом в главном бою турнира UFC Fight Night 173.

В США на арене «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 173. В главном бою турнира в мужском среднем весе встретились 36-летний американец Дерек Брансон и 22-летний представитель Армении Эдмен Шахбазян.

Противостояние было завершено в третьем раунде техническим нокаутом в исполнении американского спортсмена, для которого эта победа стала 22-й в карьере ММА при 7 поражениях. Шахбазян проиграл впервые в карьере, ранее на его счету было 11 побед.

В соглавном бою турнира в женском наилегчайшем весе 31-летняя бразильянка Дженнифер Майя одержала победу болевым приёмом на локоть над 33-летней представительницей Шотландии Джоанн Калдервуд.

Ещё один поединок основного карда турнира UFC Fight Night 173 был отменён из-за потери сознания перед выходом в октагон одного из бойцов.

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Все по теме:

Спорт, Бокс, UFC, UFC Fight Night 173.

Автор:

Телеграф
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