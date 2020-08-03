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Беленюк: С тренером по борьбе может спорить только тренер по стрельбе (Видео)

Беленюк: С тренером по борьбе может спорить только тренер по стрельбе (Видео)
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Украинский борец, а ныне депутат Верховной Рады девятого созыва Жан Беленюк попробовал себя в стендовой стрельбе.

Помогал освоиться Жану в этом виде спорта олимпийский чемпион Сиднея украинец Николай Мильчев.

"С тренером по борьбе может спорить только тренер по стрельбе?! Тогда мы будем готовы к любому повороту событий. Спасибо олимпийскому чемпиону Николаю Мильчеву за возможность прокачать скиллы в стендовой стрельбе." - написал Беленюк у себя на страничке в Instagram, прикрепив несколько видео и фото с тренировки.

Видео тренировки Беленюка под надзором олимпийского чемпиона:

Ранее Беленюк рискнул здоровьем и испытал на себе растяжку украинской каратистки.

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Все по теме:

Греко-римская борьба, Стендовая стрельба, Жан Беленюк, Николай Мильчев.

Автор:

Телеграф
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