Шутки о педофилах, конфуз с платьем и забытая звезда. Чем оскандалился "Оскар" в 2026 году (фото, видео)

Гвинет Пэлтроу оконфузилась с рискованным платьем

Ежегодная церемония вручения премии "Оскар 2026" удивила зрителей. От рискованных шуток ведущего до вирусных моментов с нарядами — шоу стало событием, о котором говорят после главной ночи Голливуда.

К самым противоречивым моментам церемонии вошла шутка Конана О'Брайена, неприятность с нарядом Гвинет Пэлтроу, забытая смерть одной из главных французских киноикон и не только, пишет Daily Star. "Телеграф" собрал подборку самых скандальных эпизодов "Оскара" в 2026 году.

Шутка ведущего о британцах

Ведущий Конан О'Брайен открыл церемонию с шутки о британских звездах, отсутствующих в этом году среди номинантов. Он пошутил: "Представитель Великобритании сказал: "Да, но по крайней мере мы арестовываем наших педофилов…". Вероятнее всего, речь идет о принце Эндрю и его аресте, связанном со скандалом вокруг сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

"В память о погибших"

Эмоциональный момент в честь ушедших кинозвезд был омрачен упущением Брижит Бардо, скончавшейся в декабре 2025 года. Решение не включать актрису в мемориал вызвало волну критики и обсуждений в сети.

Могила Брижит Бардо в Сен-Тропе. Фото: Getty Images

"Поделили" премию

Невероятная путаница произошла в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм": сразу два фильма — "Певцы" и "Два человека, обменивающиеся слюной" — были объявлены победителями. Ведущие пытались разрядить ситуацию шутками, но зрители были поражены.

В номинации "Лучший короткометражный игровой фильм" - ничья. Фото: Getty Images

Вирусный момент с нарядом Гвинет Пэлтроу

Тем временем Гвинет Пэлтроу невольно перетянула все внимание на себя, когда видеоролик, на котором она спускается по лестнице во время церемонии, набрал миллионы просмотров в интернете. Эффектный разрез на ее платье на мгновение распахнулся во время движения, что заставило некоторых американцев поспорить, не был ли это конфуз с нарядом.

Поплатился за свои слова

Завершившее вечер выступление Sinners с песней "I Lied to You" в сопровождении балерины Мисти Коупленд стало одним из самых обсуждаемых моментов. Зрители восприняли его как художественное заявление в защиту оперы и балета после недавней критики Тимоти Шаламе.

Тимоти Шаламе пришла "Ответка". Фото: Getty Images

Еще одним скандальным моментом оказалось отсутствие номинанта на "Оскар 2026" Шона Пенна. Оказалось, актер, все же получивший статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана, предпочел поехать в Украину.