Шутки о педофилах, конфуз с платьем и забытая звезда. Чем оскандалился "Оскар" в 2026 году (фото, видео)
Ежегодная церемония вручения премии "Оскар 2026" удивила зрителей. От рискованных шуток ведущего до вирусных моментов с нарядами — шоу стало событием, о котором говорят после главной ночи Голливуда.
К самым противоречивым моментам церемонии вошла шутка Конана О'Брайена, неприятность с нарядом Гвинет Пэлтроу, забытая смерть одной из главных французских киноикон и не только, пишет Daily Star. "Телеграф" собрал подборку самых скандальных эпизодов "Оскара" в 2026 году.
Шутка ведущего о британцах
Ведущий Конан О'Брайен открыл церемонию с шутки о британских звездах, отсутствующих в этом году среди номинантов. Он пошутил: "Представитель Великобритании сказал: "Да, но по крайней мере мы арестовываем наших педофилов…". Вероятнее всего, речь идет о принце Эндрю и его аресте, связанном со скандалом вокруг сексуального преступника Джеффри Эпштейна.
"В память о погибших"
Эмоциональный момент в честь ушедших кинозвезд был омрачен упущением Брижит Бардо, скончавшейся в декабре 2025 года. Решение не включать актрису в мемориал вызвало волну критики и обсуждений в сети.
"Поделили" премию
Невероятная путаница произошла в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм": сразу два фильма — "Певцы" и "Два человека, обменивающиеся слюной" — были объявлены победителями. Ведущие пытались разрядить ситуацию шутками, но зрители были поражены.
Вирусный момент с нарядом Гвинет Пэлтроу
Тем временем Гвинет Пэлтроу невольно перетянула все внимание на себя, когда видеоролик, на котором она спускается по лестнице во время церемонии, набрал миллионы просмотров в интернете. Эффектный разрез на ее платье на мгновение распахнулся во время движения, что заставило некоторых американцев поспорить, не был ли это конфуз с нарядом.
Поплатился за свои слова
Завершившее вечер выступление Sinners с песней "I Lied to You" в сопровождении балерины Мисти Коупленд стало одним из самых обсуждаемых моментов. Зрители восприняли его как художественное заявление в защиту оперы и балета после недавней критики Тимоти Шаламе.
Еще одним скандальным моментом оказалось отсутствие номинанта на "Оскар 2026" Шона Пенна. Оказалось, актер, все же получивший статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана, предпочел поехать в Украину.