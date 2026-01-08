Могила с видом на море: где похоронили Брижит Бардо и что случилось на кладбище после церемонии

Похороны проходили в окружении близких людей актрисы

Брижит Бардо — легендарная французская актриса, которая в 1956 году прославилась ролью в фильме "И Бог… создал женщину". 28 декабря 2025 года стало известно, что 91-летняя звезда французского кино умерла. Похоронили ее только спустя 10 дней — 7 января 2026 года.

Что стоит знать:

Брижит Бардо похоронили на Морском кладбище в Сен-Тропе вопреки её желанию покоиться в собственном имении

После завершения церемонии на могилу актрисы пришла собака и легла рядом с цветами

На месте захоронения установили портрет звезды, на котором она обнимает детеныша тюленя

"Телеграф" рассказывает, где похоронили Брижит Бардо и что случилось на кладбище после прощальной церемонии.

Так выглядит могила Брижит Бардо. Фото: Getty Images

Брижит Бардо и ее могила с видом на море

Актрису похоронили 7 января на морском кладбище в Сен-Тропе. Это кладбище расположено на берегу Средиземного моря у подножия Цитадели с потрясающим видом на морскую гладь. Рядом с местом захоронения Бардо покоится ее первый муж режиссер Роже Вадим, и другие французские знаменитости.

Кладбище в видом на море, где похоронили Брижит Бардо. Фото: Getty Images

Примечательно, что сама Брижит в интервью в 2018 году заявила, что не хочет быть погребена на этом кладбище Сен-Тропе, так как ее могилу могут повредить вандалы. Актриса говорила, что ее могила должна быть на территории ее имения в Ла-Мадраге. Однако последнюю волю кинозвезды не выполнили.

Фото: Getty Images

Могила Брижит Бардо в Сен-Тропе. Фото: Getty Images

Отпевали Брижит Бардо в церкви Notre-Dame de l'Assomption. А после церемонии похорон на кладбище произошло кое-что очень необычное. На могилу звезды пришла собака и уютно улеглась рядом с цветами и похоронными венками.

Собака пришла на могилу Брижит Бардо. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Символичность этого момента в том, что Бардо была известна своей деятельностью по защите животных еще с 1962 года. Она использовала свою популярность, чтобы привлечь внимание к помощи животным, а также основала благотворительный фонд по защите животных. К слову, на могиле актрисы установили ее портрет, на котором она обнимет детеныша гренландского тюленя.

Могила Брижит Бардо и ее занменитый портрет с тюленем. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела перед смертью Брижит Бардо и что говорила об Украине. Не снималась последние 52 года и хвалила Путина.