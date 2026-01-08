Могила з видом на море: де поховали Бріжит Бардо і що сталося на кладовищі після церемонії

Похорон проходив в оточенні близьких людей актриси

Бріжит Бардо — легендарна французька актриса, яка у 1956 році прославилася роллю у фільмі "І Бог… створив жінку". 28 грудня 2025 року стало відомо, що 91-річна зірка французького кіно померла. Поховали її лише через 10 днів — 7 січня 2026 року.

Що варто знати:

Бріжит Бардо поховали на Морському кладовищі в Сен-Тропі всупереч її бажанню спочивати на території власного маєтку

Після завершення церемонії на могилу актриси прийшов собака і ліг поруч із квітами

На місці поховання встановили портрет зірки, на якому вона обіймає дитинча тюленя

"Телеграф" розповідає, де поховали Бріжит Бардо і що сталося на кладовищі після прощальної церемонії.

Так виглядає могила Бріжит Бардо. Фото: Getty Images

Бріжит Бардо та її могила з видом на море

Актрису поховали 7 січня на Морському кладовищі у Сен-Тропі. Цей цвинтар розташований на березі Середземного моря біля підніжжя Цитаделі з чудовим видом на морську гладь. Поруч із місцем поховання Бардо спочиває її перший чоловік режисер Роже Вадим, та інші французькі знаменитості.

Кладовище з видом на море, де поховали Бріжит Бардо. Фото: Getty Images

Примітно, що сама Бріжит в інтерв’ю у 2018 році заявила, що не хоче бути похована на цьому кладовищі в Сен-Тропе, оскільки її могилу можуть пошкодити вандали. Акторка говорила, що поховання має бути на території її маєтку в Ла-Мадразі. Проте останню волю кінозірки не виконали.

Фото: Getty Images

Могила Бріжит Бардо у Сен-Тропе. Фото: Getty Images

Відспівували Бріжит Бардо у церкві Notre-Dame de l’Assomption. А після церемонії похорону на кладовищі сталося щось дуже незвичайне. На могилу зірки прийшов собака і затишно влігся поруч із квітами та похоронними вінками.

Собака прийшов на могилу Бріжит Бардо. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Символічність цього моменту в тому, що Бардо була відома своєю діяльністю із захисту тварин ще з 1962 року. Вона використовувала свою популярність, щоб привернути увагу до допомоги тваринам, а також започаткувала благодійний фонд захисту пухнастиків. До речі, на могилі актриси встановили її портрет, на якому вона обійме дитинча гренландського тюленя.

Могила Бріжит Бардо та її займенитий портрет із тюленем. Фото: Getty Images

