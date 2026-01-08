Могила з видом на море: де поховали Бріжит Бардо і що сталося на кладовищі після церемонії
Похорон проходив в оточенні близьких людей актриси
Бріжит Бардо — легендарна французька актриса, яка у 1956 році прославилася роллю у фільмі "І Бог… створив жінку". 28 грудня 2025 року стало відомо, що 91-річна зірка французького кіно померла. Поховали її лише через 10 днів — 7 січня 2026 року.
Що варто знати:
- Бріжит Бардо поховали на Морському кладовищі в Сен-Тропі всупереч її бажанню спочивати на території власного маєтку
- Після завершення церемонії на могилу актриси прийшов собака і ліг поруч із квітами
- На місці поховання встановили портрет зірки, на якому вона обіймає дитинча тюленя
"Телеграф" розповідає, де поховали Бріжит Бардо і що сталося на кладовищі після прощальної церемонії.
Бріжит Бардо та її могила з видом на море
Актрису поховали 7 січня на Морському кладовищі у Сен-Тропі. Цей цвинтар розташований на березі Середземного моря біля підніжжя Цитаделі з чудовим видом на морську гладь. Поруч із місцем поховання Бардо спочиває її перший чоловік режисер Роже Вадим, та інші французькі знаменитості.
Примітно, що сама Бріжит в інтерв’ю у 2018 році заявила, що не хоче бути похована на цьому кладовищі в Сен-Тропе, оскільки її могилу можуть пошкодити вандали. Акторка говорила, що поховання має бути на території її маєтку в Ла-Мадразі. Проте останню волю кінозірки не виконали.
Відспівували Бріжит Бардо у церкві Notre-Dame de l’Assomption. А після церемонії похорону на кладовищі сталося щось дуже незвичайне. На могилу зірки прийшов собака і затишно влігся поруч із квітами та похоронними вінками.
Символічність цього моменту в тому, що Бардо була відома своєю діяльністю із захисту тварин ще з 1962 року. Вона використовувала свою популярність, щоб привернути увагу до допомоги тваринам, а також започаткувала благодійний фонд захисту пухнастиків. До речі, на могилі актриси встановили її портрет, на якому вона обійме дитинча гренландського тюленя.
