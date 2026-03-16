Жарти про педофілів, конфуз із сукнею і забута зірка. Чим оскандалився "Оскар" у 2026 році (фото, відео)

Гвінет Пелтроу осоромилася з ризикованою сукнею

Щорічна церемонія вручення премії "Оскар 2026" здивувала глядачів. Від ризикованих жартів ведучого до вірусних моментів із вбраннями — шоу стало подією, про яку говорять після головної ночі Голлівуду.

До найсуперечливіших моментів церемонії увійшов жарт Конана О’Брайєна, неприємність із вбранням Гвінет Пелтроу, забута смерть однієї з головних французьких кіноікон й не тільки, пише Daily Star. "Телеграф" зібрав добірку найскандальніших епізодів "Оскара" у 2026 році.

Жарт ведучого про британців

Ведучий Конан О’Браєн відкрив церемонію з жарту про британських зірок, які цього року відсутні серед номінантів. Він пожартував: "Представник Великої Британії сказав: "Так, але принаймні ми заарештовуємо наших педофілів..." Найімовірніше, йдеться про принца Ендрю і його арешт, пов’язаний зі скандалом навколо сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

"На згадку про загиблих"

Емоційний момент на честь кінозірок, що пішли, був затьмарений упущенням Бріжит Бардо, яка померла в грудні 2025 року. Рішення не включати актрису до меморіалу викликало хвилю критики та обговорень у мережі.

Могила Бріжит Бардо у Сен-Тропе. Фото: Getty Images

"Поділили" премію

Неймовірна плутанина відбулася в номінації "Кращий короткометражний ігровий фільм": одразу два фільми — "Співаки" і "Дві людини, які обмінюються слиною" — були оголошені переможцями. Ведучі намагалися розрядити ситуацію жартами, але глядачі були вражені.

У номінації "Найкращий короткометражний ігровий фільм" — нічия. Фото: Getty Images

Вірусний момент із нарядом Гвінет Пелтроу

Тим часом Гвінет Пелтроу мимоволі перевернула всю увагу на себе, коли відеоролик, на якому вона спускається сходами під час церемонії, набрав мільйони переглядів в інтернеті. Ефектний розріз на її сукні на мить розкрився під час руху, що змусило деяких американців посперечатися, чи був це конфуз із вбранням.

Поплатився за свої слова

Виступ Sinners з піснею "I Lied to You", що завершив вечір, у супроводі балерини Місті Коупленд став одним з найбільш обговорюваних моментів. Глядачі сприйняли його як художню заяву на захист опери та балету після нещодавньої критики Тімоті Шаламе.

Тімоті Шаламе прийшла "відповідь". Фото: Getty Images

Ще одним скандальним моментом виявилася відсутність номінанта на "Оскар 2026" Шона Пенна. Виявилося, актор, який все ж таки отримав статуетку за кращу чоловічу роль другого плану, вважав за краще поїхати в Україну.