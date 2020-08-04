Гутцайт поделился ожиданиями от Олимпиады-2021 в Токио

Вадим Гутцайт рассказал о том, на кого возлагает надежды на Играх в Токио.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился своими ожиданиями от предстоящих Олимпийских Игр в Токио, которые пройдут летом 2021 года.

По словам министра, Украина должна завоевать около 15-20 медалей.

"Сложно сказать, сколько точно будет медалей. Но я согласен, нужно рассчитывать. Вместе со специалистами, экспертной группой и Олимпийским комитетом мы проводили анализ. Как он делается? Мы видим, какие результаты показывают спортсмены на протяжении нескольких лет на чемпионатах Европы и мира. Это где-то 15-20 спортсменов. Но нужно понимать, что на таких топовых спортсменов, которые уже побеждали на чемпионатах мира и Европы настраивается весь мир.

Я всегда говорил и буду говорить, что наши молодые спортсмены, которые едут на Олимпийские игры, имеют все возможность завоевывать медали. Мой первый раз на Олимпийских играх - это 1992 год. И мы с командой победили. Это пример того, что много опытных спортсменов проигрывают Олимпийские игры психологически. Я считаю, что молодым спортсменам будет психологически легче принимать участие и побеждать. Поэтому мы рассчитываем где-то на 15-20 медалей", - сказал Гутцайт в интервью Сегодня.