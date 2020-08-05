"Списывают, как отработанный материал": Прищепа рассказала о допинге

Украинскую легкоатлетку Наталию Прищепу дисквалифицировали на 20 месяцев за, якобы, употребление допинга.

Двукратная чемпионка Европы Наталья Прищепа получила 20-месячную дисквалификацию. После этой новости бегунья рассказала, как запрещенный препарат попал в ее организм и заявила, что Федерация легкой атлетики Украины и не думала защищать ее:

Наталья, как вы восприняли новость о дисквалификации и были шансы ее избежать?

Если бы я жила в США или выступала за американцев, то варианты были бы. Но я представляю Украину, поэтому вариантов нет – только дисквалификация. Не я такая первая и, к сожалению, не я последняя. Похожий путь проходили атлеты до меня. Такова наша реальность. За нами не стоит никто. Если твоя проба положительная, шансов защититься не будет. Большая разница между тем, когда за спортсменом стоит национальная Федерация и ее адвокаты, и совсем другое, когда атлет защищается сам, нанимая юристов собственными усилиями. ФЛАУ считает, что спортсмена, который имеет проблемы с нарушением антидопинговых правил, защищать не надо.

У вас был адвокат?

Да, мы работали с известным спортивным юристом Юрием Юрченко, адвокатом Федерации кикбоксинга, а не легкой атлетике, что тоже ярко характеризует работу этого корпуса. В ФЛАУ за это направление отвечает Фидель Тимченко. Помню, как в разгар карантина Федерация проводила онлайн-конференцию. На ней господин Тимченко прямо сказал, что это личные проблемы самого спортсмена, если у него возникают недоразумения с допинг-офицерами или допинговым законодательством. Может, я чего-то не понимаю, но в таком случае не могу понять, зачем вообще существует юридический отдел ФЛАУ с допинг-поддержки? Зачем этот человек занимает должность?

Анна Титимець, Ольга Земляк, Олеся Повх констатировали, что ФЛАУ даже не пыталась услышать их версии, а предпочла полностью признать вину спортсменов.

Скажу больше: нас списывают, как отработанный материал. Так проще, чем бороться за спортсмена. Зато ФЛАУ опубликовала информацию о моем отстранении быстрее, чем это сделал сайт Athletics Integrity Unit, на котором такие вещи публикуются первыми. Хоть в чем наша Федерация первая. То при условии, что письма одновременно разослали мне и ФЛАУ.

В вашей пробе обнаружили запрещенный мочегонный препарат гидрохлортиазид. Тот самый, за который недавно получила 19-месячную дисквалификацию прыгунья в высоту Екатерина Табашник. Откуда это вещество в вашем организме?

Все просто. Находясь на маникюре, почувствовала себя плохо. У меня существенно поднялось давление. Это при том, что в последние четыре года имела такую тенденцию, что давление наоборот падало. У украинцев какой менталитет? Что-то заболело – не скорую вызываем, а до последнего стараемся лечиться собственными силами. Пошла в аптеку, спросила у фармацевта и купила таблетки, которые тот посоветовал – это все. Признаюсь, когда давление подскочило, немного запаниковала. Поэтому попросила в аптеке какое-то простое средство, в котором нет кучи составляющих. Мне посоветовали каптопрес – таблетки, которые стоят 20 гривен. Бабушки их горстями пьют. На месте проверила, что само вещество каптоприл не входит в список запрещенных. Но не заметила или в том состоянии не предоставила достаточного внимания другому составляющему. Гидрохлортиазиду. Мне даже не было известно, что это мочегонное средство и тем более, что это средство запрещено. Собственно, на собственной глупости и попалась.

Наталья, вы знали об угрозе дисквалификации с февраля, то есть еще тогда, когда не было известно, что Олимпиаду в Токио перенесут в год. Продолжали тренироваться с пониманием, что вас могут отстранить?

Конечно, ведь я не собираюсь уходить из спорта. Позже, когда стало понятно, что Игры перенесут, тешила себя надеждами, что мне дадут не больше года дисквалификации. Но все сложилось хуже некуда: наказали ровно на тот срок, который не позволяет стартовать в Токио и в следующем году. И ничего, жизнь продолжается. Я еще достаточно молода. Буду бороться за попадание на следующую Олимпиаду.

Конечно, в этот период нагрузка уже не были максимальными, ведь надобности выходить на пик формы нет. Однако я тренируюсь и сейчас. Буду бороться с сентября следующего года. Другого выхода нет.

Напомним, вокруг Катерины Табашник и ее дисквалификации также был скандал, связанный с позицией ФЛАУ.