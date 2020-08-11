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Parimatch: почему подписание закона об игорном бизнесе – это хорошо?

Parimatch: почему подписание закона об игорном бизнесе – это хорошо?
Обновлено 16:10 Сегодня Телеграф
Сегодня в Украине подписан закон о легализации игорного бизнеса.

Международный холдинг Parimatch приветствует подписание Президентом Украины Закона “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”. Легализация игорного бизнеса соответствует как общемировой практике, так и европейской. Это значимый шаг в развитии экономики и технологий, а также стимул для притока международных инвестиций. Кроме того, это 5 млрд грн регулярных поступлений в бюджет государства от продажи лицензий ежегодно. 

Один из крупнейших мировых игроков в сфере беттинга – компания Parimatch уже готова начать процесс лицензирования для выхода на украинский рынок. В планах расширение сотрудничества с украинским спортом, которое в течение последних 11 лет осуществлялось в формате меценатской поддержки. Компания остается открытой к диалогу и готова делиться опытом и экспертизой относительно каждого из оставшихся этапов создания в Украине эффективного, работающего и выгодного для всех участников рынка беттинга и азартных игр. 

СЕО Parimatch Сергей Портнов: «Как международная компания и один из лидеров глобального букмекерского рынка мы рады наблюдать, что Закон об игорном бизнесе придерживается важных современных стандартов. Наконец-то, вводится принцип ответственной игры, которого обязаны придерживаться все операторы, а также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации. Хочу отметить, что принцип KYC (know your customer), направленный на эффективную и при этом простую для пользователя идентификацию, во всем мире является одним из крупнейших драйверов разработки современных технологических решений».

Что будет с рынком в ближайшее время? Закон обозначает требования к руководителям, бенефициарам и другим ключевым лицам операторов. Кроме того, вводятся жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр - уставной капитал не менее 30 млн грн, банковская гарантия не менее 34 млн грн. Все это позволит привлечь на рынок сильных, конкурентоспособных игроков, придерживающихся высоких стандартов прозрачности и открытости бизнеса. От государства будет нужно только одно – контроль за соблюдением установленных правил.

С учетом стоимости лицензий и заинтересованности международных операторов в новом регулируемом рынке, можно ожидать регулярных поступлений в бюджет государства от новой отрасли — минимум 5 млрд грн ежегодно

Что еще нужно? Главной задачей правительства станет создание органа контроля в сфере азартных игр — Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, подчиненной Кабинету Министров. Ее создание предусмотрено в течение 2 месяцев после подписания Закона. Именно к компетенции Комиссии относится лицензирование операторов, ведение соответствующих реестров и установление требований относительно сертификации игрового оборудования. Особенно важным вопросом остаются и изменения в налоговом законодательстве, которые обеспечат более эффективное функционирование игорного бизнеса. 

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Спорт, Игорный бизнес, Париматч.

Автор:

Телеграф
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