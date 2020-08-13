Шел с тренировки: в Беларуси правоохранители избили хоккеиста (Фото)

Хоккеист Илья Литвинов попал под горячую руку правоохранительных органов в Беларуси.

Форвард ХК Динамо-Молодечно, выступающего в элитном дивизионе чемпионата Беларуси, Илья Литвинов был избит правоохранительными органами. Об этом сообщает издание pressball.

По информации Telegram-канала Хоккейный Бульбаш, хоккеист возвращался с тренировки в городе Молодечно и на него напали правоохранители.

Издание Прессбол сообщает, что спортсмен был задержан, а позднее в Сети появилась фотография Ильи после "встречи" с силовиками.

Появилось фото белорусского хоккеиста Ильи Литвинова после избиения на митинге в Молодечно. pic.twitter.com/1d8I0u8SW3 — Прессбол (@pressballby) August 12, 2020

Напомним, в Беларуси уже пятый день не утихают протесты после оглашения итогов голосования на выборах президента страны.