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Шел с тренировки: в Беларуси правоохранители избили хоккеиста (Фото)

Шел с тренировки: в Беларуси правоохранители избили хоккеиста (Фото)
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: belarushockey
Хоккеист Илья Литвинов попал под горячую руку правоохранительных органов в Беларуси.

Форвард ХК Динамо-Молодечно, выступающего в элитном дивизионе чемпионата Беларуси, Илья Литвинов был избит правоохранительными органами. Об этом сообщает издание pressball.

По информации Telegram-канала Хоккейный Бульбаш, хоккеист возвращался с тренировки в городе Молодечно и на него напали правоохранители.

Издание Прессбол сообщает, что спортсмен был задержан, а позднее в Сети появилась фотография Ильи после "встречи" с силовиками.

Напомним, в Беларуси уже пятый день не утихают протесты после оглашения итогов голосования на выборах президента страны.

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Все по теме:

Беларусь, Хоккей, Илья Литвинов.

Автор:

Телеграф
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