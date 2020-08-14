Скачать
Пятница, 14.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"До скорой встречи": Джокович принял окончательное решение по US Open-2020
"До скорой встречи": Джокович принял окончательное решение по US Open-2020
Лейпциг прошел Атлетико на пути в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)
Лейпциг прошел Атлетико на пути в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)
Ломаченко отдал $250 тысяч со своего кармана, чтобы провести бой с Лопесом
Ломаченко отдал $250 тысяч со своего кармана, чтобы провести бой с Лопесом
Первая лига: кто пробился в УПЛ (Фото)
Первая лига: кто пробился в УПЛ (Фото)

"Так, я можу!": 20 одаренных детей с инвалидностью получили стипендии

"Так, я можу!": 20 одаренных детей с инвалидностью получили стипендии
Обновлено 07:12 Сегодня Телеграф
Состоялось вручение стипендий одаренным детям с инвалидностью.

13 августа в PMHUB (Ионна Павла II, 5) состоялось вручение стипендий одаренным детям с инвалидностью. Мероприятие было организовано совместно с Национальным комитетом спорта инвалидов Украины в рамках проекта Parimatch Foundation «Так, я можу!».

Стипендии получили 20 детей из 15 регионов Украины (Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская, Одесская, Харьковская, Киевская и г. Киев, Ровенская, Черкасская, Полтавская, Херсонская).

20 стипендиатов были представлены в 9 видах спорта для лиц с инвалидностью: плавание – 7 детей, лыжные гонки – 3 детей, легкая атлетика – 3 детей, теннис настольный – 2 детей и по 1 ребенку в видах спорта: паратриатлон, голбол, борьба греко-римская и вольная, шашки и гребля академическая. Всего стипендии получили дети с поражением опорно-двигательного аппарата, дети с нарушениями зрения, дети с нарушениями слуха и дети с нарушениями умственного и физического развития.

Младший ребенок с инвалидностью - Троянкина Виолетта (2 сентября исполняется 11 лет). Виолетта - финалистка чемпионата Украины по голболу (Житомирская обл.). Старший ребенок - Милантьева Полина, которой недавно исполнилось 18 лет - неоднократная чемпионка Украины по плаванию среди спортсменов с нарушениями умственного и физического развития (г. Киев).

Общая сумма помощи составляет 1 млн. 320 тыс. грн. На размер стипендии не будут влиять дополнительные отчисления, так как Фонд берет на себя также и оплату налогов. Помощь будет оказана детям в возрасте от 11 до 18 лет в течение года (начиная с сентября 2020 года). Они будут получать именные стипендии в размере 5000 гривен. Parimatch Foundation отмечает, что продолжит работать с этими детьми, поскольку им все еще нужна поддержка. Также фонд начинает работать и с новыми детьми.

“Самое важное у спортсменов - побороть себя, свой страх. Ребята, вы делаете это, вы реально крутые. Я хочу поблагодарить ваших родителей, которые переживают вместе с вами и помогают идти вперед. Государство старается сделать для вас все, но наших ресурсов не всегда хватает. И здорово, что есть небезразличные люди, которые также оказывают поддержку. Все больше детей с инвалидностью хотят заниматься спортом. Надеюсь, что через год мы снова встретимся и раздадим еще больше стипендий”, - сказал Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

“Очень волнительный день. Потому что программа “Так, я можу!” для нас очень особенная. Именно эта программа стала первой масштабной инициативой фонда в Украине. Мы бесконечно счастливы, что все удалось. Мы гордимся нашими стипендиатами, которые, не смотря ни на, что продолжали тренировки и достигли значительных успехов. Все они - наше вдохновение и гордость”, - сказала президент Parimatch Foundation Екатерина Белорусская.

“Жаль, у нас так мало организаций как Parimatch Foundation. Вы пример социально-ответственного бизнеса и в этом вы уникальные. Несмотря на проблемы, которые есть в мире и нашем государстве, вы находите возможность и средства поддержать деток, которые в будущем будут прославлять Украины”, - заявил президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич.

Parimatch Foundation – международный благотворительный фонд, миссия которого – способствовать повышению благосостояния и здоровья сообщества через обучение и привлечение детей к занятиям спортом, предоставляя равные возможности для каждого.

Наша цель – объединить бизнес, государственный сектор и общественные организации для решения конкретных социальных проблем.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Спорт, Стипендии.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 РБ Лейпциг 2:1 Атлетико: события матча (Фото, Видео)
02 Первая лига: кто пробился в УПЛ (Фото)
03 Цыганков едет в Милан на медосмотр
04 Рома нацелилась на защитника Динамо
05 Юный защитник Динамо привлек внимание Интера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь