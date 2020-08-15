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Украинка Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Монако (Видео)

Украинка Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Монако (Видео)
Обновлено 10:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла этап соревнований Бриллиантовой лиги в Монако.

Вчера, 14 августа, в Монако завершились легкоатлетические соревнования в рамках первого этапа Бриллиантовой лиги 2020/21.

Магучих преодолела отметку в 1.98 метра и оставила позади еще одну украинку Юлию Левченко, которая показала такой же результат, но использовала больше попыток. "Бронзу" взяла представительница Сент-Люсии Жанель Шепер, которая покорила высоту 1.88 метра.

В Монако пал один мировой рекорд. Бегун на 5000 метров Джошуа Кипруи Чептегеи из Уганды преодолел дистанцию за 12.35,36 и побил мировой рекорд 16-летней давности Кенениса Бекеле из Эфиопии.

Лучшие моменты соревнований в Монако:

Отметим, из-за пандемии коронавируса в этом сезоне общий зачет Бриллиантовой лиги не ведется. Каждый этап является отдельным соревнованием.

Ранее Дарья Домрачева обратилась к белорусскому ОМОНу.

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Все по теме:

Легкая атлетика, Бриллиантовая лига, Прыжки в высоту, Юлия Левченко, Ярослава Магучих.

Автор:

Телеграф
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