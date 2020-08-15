Миочич - Кормье: дуэль взглядов и результаты взвешивания (Видео)

Уже завтра в UFC может поменяться чемпион в тяжелом весе.

В ночь с 15-го на 16-е августа (время киевское) в американском Лас-Вегасе (штат Невада) состоится большой ивент ММА от Ultimate Fighting Championship UFC 252. В главном бою шоу пройдет бой-реванш за титул в тяжелом весе Стипе Миочич - Даниэль Кормье 3.

Накануне бойцы прошли процедуру взвешивания, а также последний раз до поединка встретились лицом к лицу:

Дуэль взглядов UFC 252:

По результатам взвешивания Кормье перевесил своего оппонента почти на 2 кг (107 кг против 105,6 кг).

Результаты взвешивания UFC 252:

Стипе Миочич (233 фунта) - Даниэль Кормье (236)

Шон О'Мэлли (136) - Марлон Вера (136)

Джуниор дос Сантос - Жаирзиньо Розенстрайк (254)

Херберт Бернс - Даниэль Пинеда (146)

Джон Додсон (136) - Мераб Двалишвили (136).

Видео взвешивания:

Отметим, бойцы уже встречались дважды. В первом поединке, что состоялся 7 июля 2018 года Миочич проиграл нокаутом и потерял титул чемпиона промоушена. Во втором бою, который прошел 17 августа 2019 года техническим нокаутом проиграл Кормье.

На прошлом шоу от UFC тяжеловес Деррик Льюис избил россиянина Алексея Олейника.