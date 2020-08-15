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Миочич - Кормье: дуэль взглядов и результаты взвешивания (Видео)

Миочич - Кормье: дуэль взглядов и результаты взвешивания (Видео)
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Уже завтра в UFC может поменяться чемпион в тяжелом весе.

В ночь с 15-го на 16-е августа (время киевское) в американском Лас-Вегасе (штат Невада) состоится большой ивент ММА от Ultimate Fighting Championship UFC 252. В главном бою шоу пройдет бой-реванш за титул в тяжелом весе Стипе Миочич - Даниэль Кормье 3.

Накануне бойцы прошли процедуру взвешивания, а также последний раз до поединка встретились лицом к лицу:

Дуэль взглядов UFC 252:

По результатам взвешивания Кормье перевесил своего оппонента почти на 2 кг (107 кг против 105,6 кг). 

Результаты взвешивания UFC 252: 

  • Стипе Миочич (233 фунта) - Даниэль Кормье (236)
  • Шон О'Мэлли (136) - Марлон Вера (136)
  • Джуниор дос Сантос - Жаирзиньо Розенстрайк (254)
  • Херберт Бернс - Даниэль Пинеда (146)
  • Джон Додсон (136) - Мераб Двалишвили (136).

Видео взвешивания:

Отметим, бойцы уже встречались дважды. В первом поединке, что состоялся 7 июля 2018 года Миочич проиграл нокаутом и потерял титул чемпиона промоушена. Во втором бою, который прошел 17 августа 2019 года техническим нокаутом проиграл Кормье.

На прошлом шоу от UFC тяжеловес Деррик Льюис избил россиянина Алексея Олейника.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC.

Автор:

Телеграф
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