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Ян назвал величайшего бойца UFC за всю историю

Ян назвал величайшего бойца UFC за всю историю
Обновлено 11:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Пётр Ян назвал Джона Джонса величайшим бойцом в истории UFC.

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян признался, что считает величайшим бойцом в истории промоушена бывшего обладателя титула в полутяжёлом дивизионе американца Джона Джонса.

«В UFC по сей день величайшим бойцом является Джон Джонс. Он на протяжении десяти лет своей карьеры реально не проиграл ни одного поединка. Бил лучших бойцов, лучших борцов, лучших ударников», — приводит слова Яна Fight Time.

Напомним, 33-летний Джонс объявил, что освобождает чемпионский титул в полутяжёлом весе.

Президент UFC Дана Уайт, комментируя шансы Джонса получить титульный поединок в тяжёлом весе, заявил, что Джонс не станет первым в очереди на бой со Стипе Миочичем.

Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед и 1 поражение, ещё 1 бой признали несостоявшимся.

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Джон Джонс, UFC, Петр Ян.

Автор:

Телеграф
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