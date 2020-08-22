НХЛ: определились все пары 2-го раунда Кубка Стэнли (Видео)

Филадельфия обыграла Монреаль со счетом 3:2 и вышла в следующий раунд плей-офф (счет в серии 4:2).
В другом матче игрового дня Ванкувер выбил прошлогоднего чемпиона Сент-Луис Блюз, победив 6:2 (счет в серии 4:2).
Таким образом, стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ:
Восточная конференция
Западная конференция
Отметим, из-за пандемии коронавируса все матчи стадии плей-офф проходят в канадских городах Торонто и Эдмонтоне без болельщиков на трибунах.
Ранее сенсационным признанием поделился 13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг.