Бриллиантовая лига: украинка Магучих вновь берет "золото" (Видео)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла борьбу за "золото" у своей соотечественницы Юлии Левченко.

Сегодня, 23 августа, в шведском Стокгольме состоялся второй этап Бриллиантовой лиги 2020/21.

В секторе по прыжкам в высоту вновь, как и в прошлый раз, борьба за "золото" развернулась между двумя украинками Юлией Левченко и Ярославой Магучих. В итоге, как и неделю назад, победила Магучих, показавшая результат 2 м. Левченко покорила высоту в 1,98 м. "Бронзу" сегодня завоевала австралийка Никола Макдермотт, показавшая результат 1,93 м.

Видео украинской дуэли в Стокгольме:

Ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская прошла Винус Уильямс на турнире в Нью-Йорке.