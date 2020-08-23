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Бриллиантовая лига: украинка Магучих вновь берет "золото" (Видео)

Бриллиантовая лига: украинка Магучих вновь берет "золото" (Видео)
Обновлено 19:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла борьбу за "золото" у своей соотечественницы Юлии Левченко.

Сегодня, 23 августа, в шведском Стокгольме состоялся второй этап Бриллиантовой лиги 2020/21.

В секторе по прыжкам в высоту вновь, как и в прошлый раз, борьба за "золото" развернулась между двумя украинками Юлией Левченко и Ярославой Магучих. В итоге, как и неделю назад, победила Магучих, показавшая результат 2 м. Левченко покорила высоту в  1,98 м. "Бронзу" сегодня завоевала австралийка Никола Макдермотт, показавшая результат 1,93 м.

Видео украинской дуэли в Стокгольме:

Ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская прошла Винус Уильямс на турнире в Нью-Йорке.

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Все по теме:

Легкая атлетика, Прыжки в высоту, Юлия Левченко.

Автор:

Телеграф
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