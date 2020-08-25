Зеленский наградил орденами ряд спортсменов и тренеров

Президент Украины Владимир Зеленский в честь 29-й годовщины независимости Украины наградил ряд деятелей культуры и спорта государственными наградами.

В частности орденом "За заслуги" 1-й степени был награжден тренер-преподаватель боксерского клуба "Аккерман" в Белгороде-Днестровском (Одесская область) Анатолий Ломаченко, который также является отцом и тренером украинского чемпиона мира по версиям WBA Super/WBO в легком весе Василия Ломаченко.

Орден "За заслуги" 2-й степени получили пятая ракетка мира, а также член национальной сборной Украины по теннису Элина Свитолина, также главный тренер венгерского ФК Ференцварош Сергей Ребров.

Орден "За заслуги" 3-й степени достался тренеру сборной Украины по легкой атлетике Вячеславу Тыртышнику.

Ранее сообщалось, что скоро на свет выйдет кинокартина об Анатолии Ломаченко.