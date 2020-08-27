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Санитра: Нам сложно понять, что будет даже не за месяц, а за неделю

Санитра: Нам сложно понять, что будет даже не за месяц, а за неделю
Обновлено 14:59 Сегодня Телеграф championat.com
Тренер сборной Украины по биатлону поведал о планах на новый сезон.

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о дальнейших планах по подготовке к сезону.

«Уже сейчас понятно, что сезон будет очень специфическим, он будет отличаться от предыдущего. Нам сложно понять, что будет даже не за месяц, а за неделю, как будет развиваться ситуация. И поэтому сложно делать какие-то прогнозы по сборам или подготовке к ним.

Относительно октября пока не знаю. Буду невероятно счастлив, если сможем выехать на сбор в Рамзау, ведь надо на лыжах покататься, почувствовать снег. Если не позволят выехать, будем в дальнейшем импровизировать, готовиться в условиях, в которых позволяет пандемия.

Именно осенняя подготовка очень важна, это та часть процесса, которая сильно влияет на весь сезон. Все команды, которые могут, уже находятся на сборах в Австрии или других местах, поэтому для нас крайне важно уехать в октябре за границу на снег. Но ещё раз повторюсь: уверен, что наша команда будет подготовлена к стартам в начале сезона.

Сейчас вопрос нашего выезда на зарубежный сбор решается на самом высоком уровне. Этой проблемой занимается и федерация биатлона Украины, и министерство молодёжи и спорта», – цитирует Санитру Suspilne.media.

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Биатлон, Спорт, Юрай Санитра.

Автор:

Телеграф
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