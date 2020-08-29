UFC Fight Night 175: результаты взвешивания и где смотреть бои в Украине

В ночь на 30 августа (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится большой вечер профессионального ММА UFC Fight Night 175. В главном бою шоу выступят полутяжеловесы американец Энтони Смит и австриец Александар Ракич.
Накануне шоу бойцы прошли процедуру взвешивания, на которой показали практически одинаковый вес - 205 фунтов у Смита и 205, 5 фунтов - у Ракича.
Бойцы Ханна Сайферс и Остин Спрингер провалили взвешивание и потеряют часть гонорара.
Результаты взвешивания UFC Fight Night 175
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В прямом эфире в Украине бои покажет телеканал Setanta ports. Начало эфира 30 августа в 4:00 по киевскому времени.