UFC Fight Night 175: результаты взвешивания и где смотреть бои в Украине

Энтони Смит и Александар Ракич взвесились перед главным боем на шоу UFC Fight Night 175.

В ночь на 30 августа (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится большой вечер профессионального ММА UFC Fight Night 175. В главном бою шоу выступят полутяжеловесы американец Энтони Смит и австриец Александар Ракич.

Накануне шоу бойцы прошли процедуру взвешивания, на которой показали практически одинаковый вес - 205 фунтов у Смита и 205, 5 фунтов - у Ракича.

Бойцы Ханна Сайферс и Остин Спрингер провалили взвешивание и потеряют часть гонорара.

Результаты взвешивания UFC Fight Night 175

Основной кард

Энтони Смит (205 фунтов) - Александар Ракич (205,5)

Робби Лоулер (171) - Нил Магни (171)

Ким Чи Ён (126) - Алекса Грассо (126)

Рикардо Ламас (145) - Билл Альгео (146)

Магомед Анкалаев (205) - Ион Куцелаба (205,5)

Предварительный кард

Маки Питоло (184,5) - Импа Касанганай (185,5)

Мэллори Мартин (115,5) - Ханна Сайферс (117)

Алессио ди Кирико (184) - Зак Каммингс (185)

Алекс Касерес (145) - Остин Спрингер (151)

Полиана Виана (116) - Эмили Уитмайр (115,5)

Шон Брэди (170,5) - Кристиан Агилера (170)

В прямом эфире в Украине бои покажет телеканал Setanta ports. Начало эфира 30 августа в 4:00 по киевскому времени.

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