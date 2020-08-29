Скачать
Суббота, 29.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Месси и Роналду могут оказаться в одной команде
Месси и Роналду могут оказаться в одной команде
Постол - Рамирес: результаты взвешивания и финальная дуэль взглядов (Видео)
Постол - Рамирес: результаты взвешивания и финальная дуэль взглядов (Видео)
В команде сезона Лиги чемпионов не нашлось места для Роналду
В команде сезона Лиги чемпионов не нашлось места для Роналду
Украинскому биатлонисту-чемпиону подарили квартиру
Украинскому биатлонисту-чемпиону подарили квартиру

UFC Fight Night 175: результаты взвешивания и где смотреть бои в Украине

UFC Fight Night 175: результаты взвешивания и где смотреть бои в Украине
Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Энтони Смит и Александар Ракич взвесились перед главным боем на шоу UFC Fight Night 175.

В ночь на 30 августа (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится большой вечер профессионального ММА UFC Fight Night 175. В главном бою шоу выступят полутяжеловесы американец Энтони Смит и австриец Александар Ракич.

Накануне шоу бойцы прошли процедуру взвешивания, на которой показали практически одинаковый вес - 205 фунтов у Смита и 205, 5 фунтов - у  Ракича.

Бойцы Ханна Сайферс и Остин Спрингер провалили взвешивание и потеряют часть гонорара.

Результаты взвешивания UFC Fight Night 175

Основной кард

  • Энтони Смит (205 фунтов) - Александар Ракич (205,5)
  • Робби Лоулер (171) - Нил Магни (171)
  • Ким Чи Ён (126) - Алекса Грассо (126)
  • Рикардо Ламас (145) - Билл Альгео (146)
  • Магомед Анкалаев (205) - Ион Куцелаба (205,5)

Предварительный кард

  • Маки Питоло (184,5) - Импа Касанганай (185,5)
  • Мэллори Мартин (115,5) - Ханна Сайферс (117)
  • Алессио ди Кирико (184) - Зак Каммингс (185)
  • Алекс Касерес (145) - Остин Спрингер (151)
  • Полиана Виана (116) - Эмили Уитмайр (115,5)
  • Шон Брэди (170,5) - Кристиан Агилера (170)

В прямом эфире в Украине бои покажет телеканал Setanta ports. Начало эфира 30 августа в 4:00 по киевскому времени.

Ранее глава UFC назвал лучшие бои года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Энтони Смит, Александар Ракич.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Его жестко отметелят": Лопес-старший вновь наехал на Ломаченко
02 "Это адский ад и тотальное неуважение": Притула раскритиковал руководство Динамо за назначение Луческу
03 Месси нанял юристов, чтобы мирно покинуть Барселону
04 Украинки рассудят финал Лиги чемпионов
05 Ряд европейских клубов заинтересовались вингером Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь