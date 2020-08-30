UFC Fight Night 175: Ракич избил Смита (Видео)

Александар Ракич закрыл свое обидное поражение от Волкана Оздемира.

В ночь с 29 на 30 августа в Лас-Вегасе состоялся большой вечер профессионального ММА UFC Fight Night 175.

В главном бою шоу в октагон вышли полутяжеловесы австриец Александар Ракич и американец Энтони Смит. По итогам трехраундового поединка Ракич одержал убедительную победу. Итоговый счет судей показал полное деклассирование американца: 30:27, 30:27, 30:26.

Лучшие моменты боя Ракич - Смит:

Таким образом, Александар добыл свою 13-ю победу в профи при двух поражениях. У Энтони Смита - 33 победы и 16 поражений.

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