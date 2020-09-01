"Все кончено": экс-чемпион UFC Кормье заявил о завершении карьеры

Известный американский боец смешанных единоборств Даниэль Кормье принял решение завершить профессиональную карьеру.

"Не собираюсь больше драться. Проиграл два боя подряд впервые в карьере. Нужно понимать, когда приходит время закончить. Реальная причина, по которой проиграл Стипе Миочичу, в том, что я старше. Нельзя бороться со временем. В 41 год я дрался с чемпионом тяжёлого веса с мыслью, что хочу стать чемпионом на протяжении двух раундов из трёх. Я хотел выиграть бой и до сих верю, что могу победить Стипе Миочича. Но дни работают не в мою пользу.

Чувствую, что закрываю за собой дверь. Все кончено. И я не грущу. Буду скучать по всему этому - по тренировочным лагерям, боям. Нет ничего лучше недели перед боем, но нужно понимать, когда пора остановиться. И мне пора", - цитирует Даниэля Кормье издание MMAFighting.

Напомним, в своем последнем бою Даниэль Кормье выступил в реванше против чемпионf промоушена в тяжелом весе Стипе Миочича. Итогом этой схватки стала победа Стипе единогласным решением судей. В том бою Даниэль получил жуткую травму глаза.

В карьере DC 22 побед и три поражения, а также результат одного поединка был аннулирован (в крови соперника Кормье Джона Джонса было найдено запрещенное вещество).