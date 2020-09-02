В Украине возобновился чемпионат по хоккею (Видео)

Вчера, 1 сентября, состоялся первый поединок полуфинальной серии Кременчук - Белый Барс.

Встреча проходила в быстром темпе с обилием моментов, однако поразить ворота друг друга команды сумели лишь во втором периоде. Сперва отличился хоккеист хозяев Андрей Денискин. Затем уже в третьем периоде счет сравняли гости усилиями Романа Благого. Однако после игра стала односторонней и Кременчук забил в ворота соперников еще четыре шайбы.

"Кременчук" - "Белый Барс" 5:1 (0:0, 1:0, 4:1) Счет в серии 1:0

Шайбы: 1:0 Денискин (Дубинин, Коробов), 22:57; 1:1 Благой (Мазур, Грицюк), 40:12; 2:1 Савченко (Боевых, Хришпенц), 40:37; 3:1 Денискин (Коробов, Дубинин), 50:42; 4:1 Созонов (Савченко, Пукс), 51:49; 5:1 Коробов (Дубинин, Денискин), 52:49.

Отметим, уже сегодня, 2 сентября команды проведут второй матч серии плей-офф. Кроме того, сегодня на старт выйдут вторые полуфиналисты - Донбасс и херсонский Днепр.