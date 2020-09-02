Биатлон: как пандемия повлияет на старт сезона

IBU планирует по графику провести первые четыре этапа Кубка мира 2020/21.

Уже совсем скоро стартует новый сезон по биатлону. В Контиолахти (Финляндия) состоится открытие нового сезона. Руководство IBU пока не видит причин, чтобы менять график проведения этапов. Первые четыре этапа пройдут без изменений, дальше будет видно.

"Конечно, все это пока план и нужно быть гибкими в условиях пандемии коронавируса", - подытожили в IBU.

Открытие – Контиолахти (FIN) 27 – 29 ноября 2020.

Этап 1 – Эстерсунд (SWE) 03 – 06 декабря 2020.

Этап 2 – Хохфильцен (AUT) 11 – 13 декабря 2020.

Этап 3 – Анси (FRA) 17 – 20 декабря 2020.

Этап 4 – Оберхоф (GER) 07 – 10 января 2021.

Организаторы соревнований руководствуются быстрыми логистическими перемещениями между этапами.