Квалификация Евро-2022: все соперники сборной Украины

Состоялась жеребьевка группового этапа квалификации чемпионата Европы-2022 по футзалу.

Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), по итогам жеребьевки сборные были разбиты на восемь групп по четыре команды, где сыграют друг против друга дома и на выезде.

Сборная Украины попала в группу 1, где сыграет с национальными командами Хорватии, Албании и победителем пары Сан-Марино/Дания.

Матчи групповой стадии пройдут с ноября 2020 года по апрель 2021-го.

Восемь победителей групп и шесть лучших обладателей вторых мест присоединятся к Голландии в финальной стадии турнира. Последнюю путевку с 14 по 17 ноября 2021 года разыграют два оставшихся обладателя вторых мест.

Финальный турнир в Голландии пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года.

Жеребьевка отборочного группового этапа:

группа 1: Сан-Марино/Дания, Хорватия, Албания, Украина

группа 2: Болгария/Армения, Франция, Грузия, Россия

группа 3: Турция/Греция, Азербайджан, Словакия, Молдова

группа 4: Англия/Северная Македония, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина

группа 5: Израиль/Кипр, Казахстан, Венгрия, Беларусь

группа 6: Швейцария/Германия, Испания, Латвия, Словения

группа 7: Черногория/Литва, Италия, Бельгия, Финляндия

группа 8: Польша, Португалия (чемпион), Норвегия, Чехия.

Последние участники групповой стадии определятся по итогам отборочных стыковых матчей.