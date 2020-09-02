Квалификация Евро-2022: все соперники сборной Украины

Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), по итогам жеребьевки сборные были разбиты на восемь групп по четыре команды, где сыграют друг против друга дома и на выезде.
Сборная Украины попала в группу 1, где сыграет с национальными командами Хорватии, Албании и победителем пары Сан-Марино/Дания.
Матчи групповой стадии пройдут с ноября 2020 года по апрель 2021-го.
Восемь победителей групп и шесть лучших обладателей вторых мест присоединятся к Голландии в финальной стадии турнира. Последнюю путевку с 14 по 17 ноября 2021 года разыграют два оставшихся обладателя вторых мест.
Финальный турнир в Голландии пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года.
Жеребьевка отборочного группового этапа:
группа 1: Сан-Марино/Дания, Хорватия, Албания, Украина
группа 2: Болгария/Армения, Франция, Грузия, Россия
группа 3: Турция/Греция, Азербайджан, Словакия, Молдова
группа 4: Англия/Северная Македония, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина
группа 5: Израиль/Кипр, Казахстан, Венгрия, Беларусь
группа 6: Швейцария/Германия, Испания, Латвия, Словения
группа 7: Черногория/Литва, Италия, Бельгия, Финляндия
группа 8: Польша, Португалия (чемпион), Норвегия, Чехия.
Последние участники групповой стадии определятся по итогам отборочных стыковых матчей.