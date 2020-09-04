Хоккей: Донбасс сравнял счет в полуфинале (Видео)

«Донбасс» обыграл на своем льду «Днепр».

В украинской хоккейной лиге (УХЛ) продолжается плей-офф. Во втором полуфинальном матче «Донбасс» победил на своей площадке «Днепр» (Херсон) 2:1 и сравнял счет в серии 1:1.

После трех периодов счет был ничейным 1:1. За «Донбасс» отметился Лялька. В составе «Днепра» шайбу забросил Гасникова. В овер-тайме хозяева быстро забили (Казаковцев) и одержали победу 2:1.

Счет в серии стал ничейным 1:1. Следующая игра - 6 сентября в Херсоне.

В другом полуфинале плей-офф УХЛ «Кременчуг» снова обыграл на своей площадке «Белый Барс» (Белая Церковь) 4:1 и повел в серии 2:0.