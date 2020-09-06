Определился последний полуфиналист Кубка Стэнли (Видео)

Стали известны все участники финалов Конференций в НХЛ.

В ночь на 6 сентября (время киевское) в канадском Торонто на "Скотиабанк-Арене" состоялся решающий матч 1/4 финала Кубка Стэнли между Филадельфией Флайерз и Нью-Йорк Айлендерс. Итогом поединка стала разгромная победа Айлендерс со счетом 4:0. За ньюйоркцев забивали Скотт Мейфилд, Энди Грин, Брок Нельсон, а также Энтони Бовиллье.

Видеообзор матча Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Айлендерс 0:4 (счет в серии 3:4)

Таким образом, в финале Восточной конференции сыграют Нью-Йорк Айлендерс и Тампа-Бэй Лайтнинг. Их противостояние начнется 8 сентября.

Днем ранее определились финалисты Кубка Стэнли от Западной конференции.