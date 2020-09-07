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Несмотря на коронавирус Олимпийские игры в Токио состоятся

Несмотря на коронавирус Олимпийские игры в Токио состоятся
Обновлено 11:38 Сегодня Телеграф isport.ua
В МОК заявили, что победа над коронавирусом должна стать темой грядущих соревнований.

Коронавирус не повлияет на проведение Олимпийских игр в Токио. Об этом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс.

Изначально соревнования должны были пройти летом 2020 года, но из-за пандемии Игры перенесли над 2021 год.

"Олимпиада пройдет - с коронавирусом или без него. Игры начнутся 23 июля следующего года. Это будут самые масштабные соревнования, победившие COVID-19, свет в конце тоннеля.

Сейчас нужно будет рассмотреть все различные контрмеры, которые потребуются для проведения Игр. Одни страны смогут взять ситуацию с коронавирусом под контроль, другие - нет. К нам приедут спортсмены из разных уголков мира. Поэтому перед организаторами сейчас поставлена масштабная задача", - цитирует Коутса Yahoo! Sports со ссылкой на AFP.

Напомним, что Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, которые были перенесены на более поздний срок, а не отменены совсем. Соревнования должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Все по теме:

Олимпиада, Коронавирус, Токио-2020.

Автор:

Телеграф
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