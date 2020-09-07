Чемпионат Украины приостановили из-за коронавируса

Плей-офф приостановили на две недели.

У хоккеистов «Донбасса» и «Белого Барса» обнаружили COVID-19.

Плей-офф хоккейного чемпионата Украины приостановили на стадии полуфиналов, сообщает сайт УХЛ.

Розыгрыш полуфинальных и финальной серии плей-офф чемпионата УХЛ сезона-2019/20 приостановлено минимум на две недели из-за обнаружения COVID-19 в 19-ти хоккеистов «Донбасса» и 2-х игроков «Белого Барса».

Также тесты на коронавирус сдали «Днепр» и «Кременчуг».

После проведения повторных тестов у команд-полуфиналистов, УХЛ примет решение о новых датах обновления плей-офф.

Как сообщал Укринформ, матчи плей-офф УХЛ возобновили 1 сентября. Регулярный чемпионат УХЛ сезона 2020/21 планировали начать 30 сентября.