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Чемпионат Украины приостановили из-за коронавируса

Чемпионат Украины приостановили из-за коронавируса
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф Укринформ
Плей-офф приостановили на две недели.

У хоккеистов «Донбасса» и «Белого Барса» обнаружили COVID-19.

Плей-офф хоккейного чемпионата Украины приостановили на стадии полуфиналов, сообщает сайт УХЛ.

Розыгрыш полуфинальных и финальной серии плей-офф чемпионата УХЛ сезона-2019/20 приостановлено минимум на две недели из-за обнаружения COVID-19 в 19-ти хоккеистов «Донбасса» и 2-х игроков «Белого Барса».

Также тесты на коронавирус сдали «Днепр» и «Кременчуг».

После проведения повторных тестов у команд-полуфиналистов, УХЛ примет решение о новых датах обновления плей-офф.

Как сообщал Укринформ, матчи плей-офф УХЛ возобновили 1 сентября. Регулярный чемпионат УХЛ сезона 2020/21 планировали начать 30 сентября.

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Все по теме:

Хоккей, УХЛ, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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