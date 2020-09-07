Левченко выиграла турнир в Хожуве (Видео)

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала победительницей турнира Kamila Skolimowska Memorial в Хожуве. Левченко заняла первое место в прыжках в высоту с результатом в 1.92 метра. Ирина Геращенко стала второй (1.89), Оксана Окунева разделила четвертую позицию (1.85). В других дисциплинах на турнире в Хожуве украинцы не смогли занять призовые места. Михаил Кохан показал четвертый результат в метании молота (75.73 метра). Екатерина Климюк финишировала пятой в беге на 400 метров, Анна Плотицина также заняла пятое место в беге на 100 метров с барьерами. Напомним, в августе Юлия Левченко выиграла турнир в Быдгоще, покорив планку в 2 метра.