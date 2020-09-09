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Три украинки заняли весь пьедестал на турнире в Дессау

Три украинки заняли весь пьедестал на турнире в Дессау
Обновлено 10:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Юлия Левченко выиграла турнир в Дессау, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко заняли вторые места.

В немецком Дессау состоялся турнир по легкой атлетике, где принимали участие ведущие украинские спортсменки. Так, Юлия Левченко, Ярослава Магучих показали результат 1,96 м в прыжках в высоту. Ирина Геращенко прыгнула на 1,90 м. 22-летняя Левченко получила первое место из-за меньшего количества попыток.

Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Дессау (Германия)

1. Юлия Левченко (Украина) — 1,96

2. Ярослава Магучих (Украина) — 1,96

3. Ирина Геращенко (Украина) — 1,96

Напомним, ранее Юлия Левченко взяла золото на турнире в польском Хожуве.

Еще одна украинка Марина Бех-Романчук заняла второе место в прыжках в длину, уступив первое место Маланке Михамбо из Германии 18 сантиметров.

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Все по теме:

Легкая атлетика, Спорт, Юлия Левченко, Марина Бех-Романчук.

Автор:

Телеграф
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