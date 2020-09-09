Директор Тур де Франс заразился коронавирусом

Директор велогонки Тур де Франс Кристиан Прюдомм заболел коронавирусом.

Директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм получил положительный результат теста на COVID-19 и ушел на семидневный карантин. Его обязанности на гонке временно будет исполнять член команды организаторов мероприятия, бывший профессиональный спортсмен по велосипедным гонкам Франсуа Лемаршан.

Кроме того, тесты подтвердили положительные результаты заболевания коронавирусом у четырех представителей команд INEOS, Cofidis, AG2R La Mondiale, Mitchelton-Scott. Согласно особому регламенту, который вступил в силу в этом году, из-за пандемии коронавируса вся команда может быть снята с соревнований Тур де Франс, если двое из ее участников в семидневный период получат положительные тесты.

Французская пресса также сообщает, что за четыре дня до выявления заболевания у Кристиана Прюдомма этап велогонок посетил премьер-министр Франции Жан Кастекс, который передвигался в одном автомобиле с главой Тур де Франс

В кабинете министров уверяют, что директор Тур де Франс и премьер-министр во время поездки в автомобиле соблюдали правила санитарной безопасности и не снимали защитные маски. Сам Жан Кастекс заявил, что прекрасно себя чувствует, но в срочном порядке сдаст тест на коронавирус. По его словам, перед поездкой на Тур де Франс он также проверялся на COVID-19, как того требует санитарный протокол велогонки, и результат теста был отрицательным.

"Премьер-министр находился в непосредственном контакте с инфицированным. Поэтому в случае необходимости правительственное совещание, запланированное на среду, 9 сентября, может быть перенесено или оно состоится в режиме видеосвязи», - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.