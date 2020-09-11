Даллас в овертайме дожал Вегас в третьем матче финала Западной конференции (Видео)

В Кубке Стэнли-2020 продолжают греметь финалы конференций.

В финале Западной конференции Даллас в третьем матче серии плей-офф НХЛ сумел переиграть Вегас. Встреча, проходившая на стадионе "Роджерс Плэйс" в канадском Эдмонтоне, завершилась в овертайме со счетом 3:2.

Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу Старз.

Видеообзор матча Даллас - Вегас - 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 - 39 Олексяк (Комо, Хейсканен), 1:1 - 43 Теодор (Маршессо, Стоун), 2:1 - 47 Бенн (Хэнли, Сегин), 2:2 - 52 Так (Карлссон), 3:2 - 60 Радулов.

Следующий поединок между командами состоится ночью 13 сентября (время киевское).