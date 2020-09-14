Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)

Украинка Марина Бех-Романчук выиграла турнир в Берлине.

На легкоатлетичном турнире в Берлине (Германия) разгорелась нешуточная борьба за первое место. Украинка Марина Бех-Романчук с третьей попытки установила лучший результат соревнований - 6,87 метров.

На втором месте с 6,77 м оказалась чемпионка мира немка Малайка Михамбо. Третье место заняла британка Жасмин Сойерс (6.67 м).

"Сегодня 6,87. Новый лучший результат сезона и первое место. Последние соревнования на этой неделе", - подписала видео в Инстаграм Бех-Романчук.

Примечательно, что для Бех-Романчук это лучший результат сезона.