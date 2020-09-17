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У Беларуси могут отобрать ЧМ-2021 по хоккею

У Беларуси могут отобрать ЧМ-2021 по хоккею
Обновлено 19:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Режим Александра Лукашенко рискует потерять крупный международный турнир.

Международная федерация хоккея (IIHF) создаст специальную комиссию, чтобы изучить вопрос возможного переноса Чемпионата мира 2021 года из Беларуси. Хоккейный Мундиаль должен был состояться в Минске и Риге в мае/июне 2021 года.

Власти Латвии ранее направили письмо в IIHF, в котором просили федерацию о переносе ЧМ-2021 из Беларуси в связи с результатами выборов президента в стране и последующими протестами.

Отметим, Минск и Рига получили право на проведение чемпионата мира по хоккею на Конгрессе IIHF в Кельне в 2017 году.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В четверг, 17 сентября, Европейский парламент принял резолюцию по Беларуси, в которой осуждается режим Лукашенко, а также одобряются санкции против действующей власти. 

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Все по теме:

Беларусь, Хоккей, IIHF, ЧМ-2021 по хоккею.

Автор:

Телеграф
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