У Беларуси могут отобрать ЧМ-2021 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) создаст специальную комиссию, чтобы изучить вопрос возможного переноса Чемпионата мира 2021 года из Беларуси. Хоккейный Мундиаль должен был состояться в Минске и Риге в мае/июне 2021 года.
Власти Латвии ранее направили письмо в IIHF, в котором просили федерацию о переносе ЧМ-2021 из Беларуси в связи с результатами выборов президента в стране и последующими протестами.
Отметим, Минск и Рига получили право на проведение чемпионата мира по хоккею на Конгрессе IIHF в Кельне в 2017 году.
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
В четверг, 17 сентября, Европейский парламент принял резолюцию по Беларуси, в которой осуждается режим Лукашенко, а также одобряются санкции против действующей власти.