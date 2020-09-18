Две недели без легенды: умерла украинская двукратная олимпийская чемпионка

Отошла в вечность олимпийская чемпионка Нина Бочарова.

31 августа на 96-м году жизни перестало биться сердце легенды украинского спорта, выдающейся олимпийской чемпионки, прославленной спортивной гимнастки Нины Бочаровой.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины (НОК), всю свою жизнь двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная серебряная призерка Игр XV Олимпиады в Хельсинки (1952 год), чемпионка мира (1954 год) самая, абсолютная чемпионка СССР (1949 год) самоотверженно служила любимому делу и , пройдя немало жизненных испытаний, всегда оставалась бодрой и активной женщиной, настоящим примером для подражания.

На ее примере росли новые поколения гимнастов, она с радостью делилась своим жизненным опытом, вдохновляла своими историями.

После смерти Нины Антоновны некоторые СМИ сообщили неверную информацию, что она умерла в Италии, где проживала в последнее время. Нина Бочарова до последнего дня проживала в Киеве на Подоле, активно участвуя в жизни олимпийского движения Украины, будучи почетным членом НОК, членом Украинской Академии спорта Украины, продолжала самоотверженно служить делу своей жизни.