В финале Кубка Стэнли сойдутся Даллас и Тампа Бэй

В полуфинальной серии «Молнии» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» 4:2.

В Национальной хоккейной лиге продолжается плей-офф Кубка Стэнли. Вторым финалистом стала «Тампа Бэй Лайтнинг».

В матче №6 полуфинальной серии (финал Западной конференции) «Тампа Бэй Лайтнинг» обыграла в овертайме «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1 и выиграла серию со счетом 4: 2.

«Тампа Бэй» в третий раз в истории клуба вышла в финал Кубка Стэнли и будет играть в решающей серии впервые с 2015 года.

Соперником «Лайтнинг» в финале будет «Даллас Старз». Первый матч решающей серии сезона - 19 сентября.

Напомним, первым финалистом Кубка Стэнли стал «Даллас Старз», который обыграл в овертайме «Вегас Голден Найтс» 3:2 и выиграл серию со счетом 4:1.