Биатлонист Пидручный заразился коронавирусом и пропустит серьезную гонку

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный заразился коронавирусом. Об этом спортсмен заявил на своей странице в Инстаграмм.
Он получил позитивный результат теста на COVID-19. Теперь спортсмен пропустит турнир City Biathlon в Висбадене (Германия) - это подготовительный турнир перед основным сезоном.
Пидручный чувствует себя прекрасно и никаких симптомов не наблюдает. В скором времени спортсмен хоет присоединиться к команде и продолжить тренировки. А сейчас Дмитрий вынужден уйти на самоизоляцию.
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Моя поїздка в Wiesbaden та участь в гонці " City Biathlon" , скасовується! Сьогодні отримав позитивний результат тесту на #covid_19 Тому змушений бути на самоізоляції Почуваюся чудово, жодних симптомів немає! Надіюся , що найближчим часом зможу приступити до тренувань та продовжити тренувальні збори із командою! #biathlon #biathlonukraine #covid #citybiathlon
Напомним, соревнования City Biathlon пройдут 27 сентября.