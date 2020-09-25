Биатлонист Пидручный заразился коронавирусом и пропустит серьезную гонку

Известный украинский биатлонист Дмитрий Пидручный заболел на коронавирус.

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный заразился коронавирусом. Об этом спортсмен заявил на своей странице в Инстаграмм.

Он получил позитивный результат теста на COVID-19. Теперь спортсмен пропустит турнир City Biathlon в Висбадене (Германия) - это подготовительный турнир перед основным сезоном.

Пидручный чувствует себя прекрасно и никаких симптомов не наблюдает. В скором времени спортсмен хоет присоединиться к команде и продолжить тренировки. А сейчас Дмитрий вынужден уйти на самоизоляцию.

Напомним, соревнования City Biathlon пройдут 27 сентября.