Украину неожиданно отстранили от Евро-2020 по волейболу: в чем причина

Сборная Украины по волейболу U-20 не сыграет на чемпионате Европы в Брно и Куржиме (Чехия).

В субботу, 26 сентября, сборная Украины по волейболу U-20 лишилась права на участие в чемпионате Европы этой возрастной группы из-за обнаружения коронавируса у игроков команды. Об этом в день старта турнира сообщила Европейская конфедерация волейбола (CEV) на своем официальном сайте.

Сообщается, что команда Владимира Романцова и Анатолия Янущика будет вынуждена покинуть Чехию в ближайшее время. Вместе с Украиной соревнования по той же причине покинет и сборная Турции, которая являлась соперником Желто-синих по группе Евро-2020. Отмечается, что данное решение CEV принял в результате тяжелых переговоров с командами, однако медицинские протоколы страны-хозяйки не оставили нашей команде шансов на участие в турнире.

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник сообщил в своем facebook, что в сборной Украины U-20 коронавирус обнаружили у одного игрока, а в команде Турции - у двоих. По итогам вчерашних непростых переговоров с CEV, правительством Чехии и организаторами турнира наша сборная, к сожалению, должна покинуть территорию Чехии в ближайшие 24 часа.

На молодежном чемпионате Европы сборная Украины должна была сыграть в группе "2" с командами Германии, России, Беларуси, Нидерландов и Турции. Формат турнира из-за выбывания двух сборных не поменяется, а вот расписание поединков было изменено.

Европейская конфедерация волейбола пожелала украинским и турецким волейболистам быстрейшего выздоровления.