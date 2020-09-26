Мистер нокаут: непобедимый украинец забил мексиканца на его же территории (Видео)

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14:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Украинский боксер-профессионал первого среднего веса Сергей Богачук продолжает свою фантастическую серию из досрочных побед.

В ночь на 26 сентября (время киевское) украинец возглавил вечер бокса в Мериде (Мексика). Противостоял нашему боксеру местный спортсмен Алехандро Давила, а на кону схватки стоял пояс WBС Continental Americas в первом среднем весе.

В итоге 10-и отведенных раундов не потребовалось и Богачук выиграл досрочно. После града пропущенных ударов в шестом раунде команда Давилы сдалась и украинский боксер добыл свою 18-ю победу в профи, при этом все 18 были досрочными. Что касается Алехандро, то он проиграл всего лишь второй раз при 21 победе и 2 ничьих.

Видео боя Богачук - Давила:

Отметим, на ринг и после боя украинец был одет в вышиванку.

Ранее Телеграф сообщал, что в ночь на 27 сентября (врем киевское) состоится чемпионский бой Деревянченко - Чарло. Букмекеры в этом противостоянии не на стороне украинца.

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Бокс, Сергей Богачук.

Автор:

Телеграф
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