Мистер нокаут: непобедимый украинец забил мексиканца на его же территории (Видео)

Украинский боксер-профессионал первого среднего веса Сергей Богачук продолжает свою фантастическую серию из досрочных побед.

В ночь на 26 сентября (время киевское) украинец возглавил вечер бокса в Мериде (Мексика). Противостоял нашему боксеру местный спортсмен Алехандро Давила, а на кону схватки стоял пояс WBС Continental Americas в первом среднем весе.

В итоге 10-и отведенных раундов не потребовалось и Богачук выиграл досрочно. После града пропущенных ударов в шестом раунде команда Давилы сдалась и украинский боксер добыл свою 18-ю победу в профи, при этом все 18 были досрочными. Что касается Алехандро, то он проиграл всего лишь второй раз при 21 победе и 2 ничьих.

Видео боя Богачук - Давила:

Отметим, на ринг и после боя украинец был одет в вышиванку.

Ранее Телеграф сообщал, что в ночь на 27 сентября (врем киевское) состоится чемпионский бой Деревянченко - Чарло. Букмекеры в этом противостоянии не на стороне украинца.