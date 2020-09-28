Легендарного тренера после инфаркта ввели в кому

Немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер перенес инфаркт и находится в искусственной коме.

Известный в мире биатлона немецкий тренер Вольфганг Пихлер перенес инфаркт и сейчас введен в состояние искусственной комы. Инфаркт с 65-летним Пихлером случился во время велотренировки в родном Рупольдинге. Изначально все думали, что у него была остановка сердца. Но эта информация не подтвердилась.

Специалиста реанимировали на месте, сейчас его перевезли в больницу Траунштайна, где находятся более опытные доктора.

Пихлер находится в стабильно тяжелом состоянии.

Наибольшую известность Пихлер получил во время работы со сборной Швеции по биатлону.