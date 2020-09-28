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Легендарного тренера после инфаркта ввели в кому

Легендарного тренера после инфаркта ввели в кому
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер перенес инфаркт и находится в искусственной коме.

Известный в мире биатлона немецкий тренер Вольфганг Пихлер перенес инфаркт и сейчас введен в состояние искусственной комы. Инфаркт с 65-летним Пихлером случился во время велотренировки в родном Рупольдинге. Изначально все думали, что у него была остановка сердца. Но эта информация не подтвердилась.

Специалиста реанимировали на месте, сейчас его перевезли в больницу Траунштайна, где находятся более опытные доктора.

Пихлер находится в стабильно тяжелом состоянии.

Наибольшую известность Пихлер получил во время работы со сборной Швеции по биатлону.

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Биатлон, Вольфганг Пихлер.

Автор:

Телеграф
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