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"Золото" и еще пять медалей завоевали украинские гимнасты на этапе Кубка мира

"Золото" и еще пять медалей завоевали украинские гимнасты на этапе Кубка мира
Обновлено 13:43 Сегодня Телеграф Укринформ
В Венгрии Диана Варинская выиграла соревнования в упражнениях на брусьях.

Первый день финалов этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в венгерском Сомбатхее удачно завершился для украинских спортсменов, которые завоевали сразу шесть медалей, сообщает Sport Arena.

Единственное «золото» в актив Украины внесла Диана Варинская. Она заняла первое место в упражнениях на брусьях.

В опорном прыжке на пьедестал почета попали Анастасия Мотак и Ангелина Радивилова, которые заняли второе и третье место соответственно.

Серебряную медаль у мужчин в упражнениях на кольцах завоевал Игорь Радивилов, в этой же дисциплине третьим стал Евгений Юденков. Также третье место в вольных упражнениях занял Петр Пахнюк.

Во второй день соревнования в Сомбатхее Варинская поборется за медали в вольных упражнениях и на бревне. Остальные украинцы также примут участие в различных финалах.

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Гимнастика, Спортивная гимнастика.

Автор:

Телеграф
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