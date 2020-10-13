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"Коронавирус" оказался фальшивым: Дмитрий Пидручный о своей болезни и фаворитах сезона

"Коронавирус" оказался фальшивым: Дмитрий Пидручный о своей болезни и фаворитах сезона
18:52 Сегодня Телеграф
Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный после "коронавируса" присоединился к команде и полноценно готовится к сезону.

Уже совсем скоро в мировом биатлоне стартует новый сезон. Открытие состоится 27 ноября в Контиолахти (Финляндия). Сейчас сборная Украины по биатлону прибыла в Рамзау (Австрия) с немецкого Рупольдинга, где проходила 8-дневную подготовку. Впереди еще сбор в Финляндии и контрольные старты перед Кубком Мира.

Мы рады, что капитан сборной Украины Дмитрий Подручный после новости о заболевании коронавирусом вернулся в расположение команды и полноценно готовится к сезону. "Телеграфу" удалось пообщаться с лидером сборной Украины по биатлону и получить интересные ответы.

КОРОНАВИРУС, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

- Тест на COVID-19 отрицательный, с чем и поздравляем. Почувствовали какое-то влияние коронавируса или он проходил бессимптомно?

- Как оказалось, это был ложный результат. Я сдал повторный тест на коронавирус и кровь на антитела - они показали отрицательный результат. Симптомов заболевания у меня не было никаких. Так что это был ошибочный диагноз.

- Какие планы на новый сезон? Вообще, по вашему мнению, как состоятся соревнования по биатлону в условиях пандемии?

- Планов на конкретные места нет, но хотим с каждой гонкой прогрессировать и стабильно выступать на протяжении всего сезона. Чтобы сезон был ровным и не было перепадов. Хочется продемонстрировать стабильность в стрельбе и ходе.

О соревнованиях в целом - сезон будет и это хорошо, но без зрителей - это очень плохо. Это впервые, когда не будет зрителей, не будет поддержки на трибунах. Это то, что делает международные соревнования интересными, а теперь этого не будет.

- Подготовка в Украине (которая была в этом году в Карпатах) соответствует привычной подготовке, как и в предыдущие годы?

- Да, мы выполнили весь объем запланированной подготовки. Роллеры, велосипед, кроспоходы, стрельбища - все это было в Сянках на Львовщине. Мы достаточно подготовились.

Рупольдинг (Германия)

- А где еще в Украине можно проводить тренировки по биатлону?

- Еще можно в Чернигове, но там не те условия. В Буковеле можно будет, когда достроят стадион.

КТО ФАВОРИТ СЕЗОНА

- Кто будет фаворитом сезона, учитывая завершения карьеры Фуркада?

- Думаю, фаворитом этого сезона будет норвежец Йоханесс Бё. После завершения карьеры Мартена Фуркада конкуренцию Бё составит другой француз - Фийон-Майе.

 
 
 
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Winter is coming... #snow #winteriscoming #winter

Публикация от Dmytro Pidruchnyi (@dmytro.pidruchnyi)

Рамзау-ам-Дахштайн (Австрия)

ПЛАНЫ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

- Как оцениваете перспективы сборной Украины? Обычно, мы выигрывали медали в эстафетах, а сейчас, опять же, из-за Covid-19, это немного под вопросом.

- У нас всегда лучшие результаты в эстафетах, как мужских, так и смешанных. Я думаю, что и на этот раз мы будем показывать хорошие результаты. Сейчас подтягивается молодежь. Будем видеть, у кого какие личные результаты.

- Ваше хобби - собирание значков. Какое количество уже удалось собрать?

- Да, собираю значки, но из-за отсутствия путешествий этим летом мало получилось собрать. В моей коллекции уже где-то полтысячи значков. В основном - это из соревнований, но есть из разных городов, с мультфильмов или кино.

- Чем занимаетесь в свободное от подготовки время? Какие книги читаете?

- Да, люблю читать, в основном, художественные книги. В последнее время перечитал всего Ремарка, которого нашел на украинском языке. Также, читал Стивена Кинга. Сейчас читаю «Бог путешествует инкогнито» Лорана Гунеля.

Напомним, первый этап Кубка Мира начнется 27 ноября. "Телеграф" желает Дмитрию Пидручному и всей сборной Украины здоровья и побольше медалей!

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Биатлон, Спорт, Дмитрий Пидручный.

Автор:

Телеграф
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