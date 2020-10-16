В воскресенье, 18 октября, в Соломенском парке стартует сноуборд-олимпиада

Уже в это воскресенье, 18 октября, в 12:00 в Соломенском ландшафтном парке состоятся очередные сноуборд-соревнования.

На этот раз это будет районная олимпиада в трех категориях. Свои умения справляться со сноубордом смогут продемонстрировать все желающие. Посмотреть на впечатляющие трюки сноубордистов также смогут все желающие.

«Гарантируем, снега будет достаточно. В течение нескольких лет я поддерживаю инициативных жителей района, которые сами катаются на сноубордах, и решили продвигать этот вид спорта в своей родной Соломенке », - рассказывает депутат Киевсовета Николай Негрич.

Провести районную олимпиаду планировали в субботу, 17 октября. Но из-за дождя соревнования перенесли на воскресенье, 18 октября.

Напомним, как кандидат в Киевсовет от «Батькивщины» по Соломенскому району, Николай Негрич поставил себе цель превратить Соломенский ландшафтный парк в настоящее культурное и спортивное сердце района. Летом здесь уже работает кинотеатр под открытым небом «Кинопарк». В ближайших планах на зиму - создать небольшой тренировочный лагерь и провести конкурс среди школьников района, которые хотят научиться кататься на сноуборде.