Скачать
Пятница, 16.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
УПЛ: где и когда смотреть матчи 6 тура чемпионата Украины по футболу
УПЛ: где и когда смотреть матчи 6 тура чемпионата Украины по футболу
У России хотят отобрать чемпионат Европы по футболу
У России хотят отобрать чемпионат Европы по футболу
Ломаченко популярнее Усика в два раза: кто из украинских спортсменов смог стать звездой Instagram
Ломаченко популярнее Усика в два раза: кто из украинских спортсменов смог стать звездой Instagram
Десятки ударов до крови, а затем финиш удушением: Сайборг защитила титул Bellator (видео)
Десятки ударов до крови, а затем финиш удушением: Сайборг защитила титул Bellator (видео)

В воскресенье, 18 октября, в Соломенском парке стартует сноуборд-олимпиада

В воскресенье, 18 октября, в Соломенском парке стартует сноуборд-олимпиада
Обновлено 12:40 Сегодня Телеграф
Уже в это воскресенье, 18 октября, в 12:00 в Соломенском ландшафтном парке состоятся очередные сноуборд-соревнования.

На этот раз это будет районная олимпиада в трех категориях. Свои умения справляться со сноубордом смогут продемонстрировать все желающие. Посмотреть на впечатляющие трюки сноубордистов также смогут все желающие.

«Гарантируем, снега будет достаточно. В течение нескольких лет я поддерживаю инициативных жителей района, которые сами катаются на сноубордах, и решили продвигать этот вид спорта в своей родной Соломенке », - рассказывает депутат Киевсовета Николай Негрич.

Провести районную олимпиаду планировали в субботу, 17 октября. Но из-за дождя соревнования перенесли на воскресенье, 18 октября.

Напомним, как кандидат в Киевсовет от «Батькивщины» по Соломенскому району, Николай Негрич поставил себе цель превратить Соломенский ландшафтный парк в настоящее культурное и спортивное сердце района. Летом здесь уже работает кинотеатр под открытым небом «Кинопарк». В ближайших планах на зиму - создать небольшой тренировочный лагерь и провести конкурс среди школьников района, которые хотят научиться кататься на сноуборде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Киев, Сноуборд.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ: где и когда смотреть матчи 6 тура чемпионата Украины по футболу
02 У России хотят отобрать чемпионат Европы по футболу
03 Коноплянка о событиях в Киеве
04 Джюнейт Чакыр рассудит "Барселону" и "Ювентус" в финале ЛЧ
05 "Ювентус" подписал форварда "Атлетика"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь