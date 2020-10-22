Ирина Дерюгина: Проведение Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве - огромная победа

Ирина Дерюгина высказалась касательно предстоящего Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве.

Вице-президент Федерации гимнастики Украины и тренер национальной сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина рассказала в интервью РБК-Украина о предстоящем Чемпионате Европы, который состоится с 26 по 29 ноября в столичном Дворце Спорта. По словам выдающейся спортсменки, проведение этого мероприятия в текущих условиях является национальным достоянием.

«Мне очень хочется провести Чемпионат Европы, потому что он станет тем моментом, когда Украина покажет всему миру, что нельзя сидеть на одном месте. Коронавирус разделил людей на тех, кто остановились, и тех, которые пошли вперед. Я считаю, что художественная гимнастика – это один из видов спорта, который показывает, что нужно двигаться дальше», - сказала Ирина Дерюгина.

Тренер национальной сборной также отметила важность этого мероприятия, как для Украины, так и для всего спортивного мира в целом.

«Таким образом, мы выходим в мировые лидеры, поскольку не стали сидеть и ждать, как будут развиваться события. Мы провели Кубок Дерюгиной, он стал первым международным стартом, и к нам приехали люди. Это решение (о проведении чемпионата Европы – прим.)было принято вместе с Европейским гимнастическим союзом, и в нынешних условиях это событие словно глоток свежего воздуха для всех детей, которые готовятся к Олимпийским играм. Сохранить это поколение можно только стартами и подготовкой. Только соревнования помогают правильно выстроить подготовку психологически, физически и эмоционально», - сообщила она.