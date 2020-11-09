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Лидер сборной Украины Влада Никольченко о скором старте домашнего ЧЕ-2020 по художественной гимнастике

Лидер сборной Украины Влада Никольченко о скором старте домашнего ЧЕ-2020 по художественной гимнастике
10:31 Сегодня Телеграф

Сейчас внимание всего мира приковано к главному спортивному событию года - Чемпионату Европы по художественной гимнастике, который пройдет у нас в Киеве с 26 по 29 ноября.

Буквально на днях украинская гимнастка Влада Никольченко, которая является основной олимпийской надеждой Украины в этом виде спорта, рассказала в интервью для Европейского союза гимнастики о своей подготовке к состязаниям, о прогнозах по поводу чемпионата, а также о спортивных целях, которые она перед собой ставит.

«Тренироваться в условиях коронаривуса было очень тяжело. В момент, когда у нас забрали всё: все соревнования, всю нашу жизнь, всё резко остановилось, никаких выездов. Было нелегко. Однако потом как-то втянулись, начала тренироваться, поехали на сборы летом, начали набирать выступательную форму, готовиться к соревнованиям. Удалось провести Кубок Дерюгиной», - сообщила гимнастка.

фото с медалью

На данный момент сборная усиленно готовится к главному старту этого года - Чемпионату Европы.

«Для нас очень важно снова почувствовать дух соревнований высшего уровня. Мы действительно счастливы, что этот Чемпионат состоится. Результаты в этот раз будут абсолютно непредсказуемы. Потому что до этого гимнастки мира не встречались на каких-либо соревнованиях. Мы буквально год не виделись. Последний раз все выступали, чтобы все-все были - это вот на Чемпионате мира год назад, сентябрь-октябрь. И, конечно, интересно будет посмотреть, кто набрал, а кто сбавил», - отметила она.

Никольченко 

Говоря о своих дальнейших планах, Никольченко рассказала о стремлении получить золото на Олимпийских играх, а также о работе тренером.

«Достижения в спорте – это как, наверное, и у всех спортсменов, Олимпийские Игры. Медали на Олимпийских играх. А в целом – я учусь на тренера, но загадывать или сказать, чем я хочу заниматься в будущем – тяжело. Пока что меня не тянет на тренерскую деятельность. Мне не хватает терпения объяснять деткам, но это сейчас. Я об этом так сильно еще не задумывалась, однако возможность работать тренером я не исключаю», - рассказала лидер сборной.

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Гимнастика, Влада Никольченко.

Автор:

Телеграф
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