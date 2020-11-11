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Украинец Аникеев выиграл чемпионат мира по шашкам

Украинец Аникеев выиграл чемпионат мира по шашкам
Обновлено 12:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: http:ukrshashki.at.ua

В турецкой Анталье состоялся чемпионат мира по шашкам-100 среди женщин и мужчин в быстрой и молниеносной программах. 

Украинец Юрий Аникеев по неофициальной статистике стал абсолютным чемпионом в двух программах, завоевав "золото" в быстрых шашках и "бронзу" - в молниеносных. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации шашек.

Украинец впервые за долгое время сумел прервать гегемонию российских спортсменов в этом видео спорта:

Результаты ЧМ в быстрых шашках-100:

Результаты ЧМ в молниеносных шашках-100

Отметим, из-за пандемии коронавируса многие шашисты не приехали в Турцию. Всего на чемпионате мира-2020 по шашкам-100 приняли участие 34 спортсмена из Эстонии, Латвии, России, Турции и Украины.

После победы Юрий рассказал, что турнир прошел на хорошем уровне и со строгими антивирусными мерами. Кроме того, Аникеев отметил, что сумел победить действующего чемпиона мира в шашках-100 россиянина Александра Георгиева, что добавило ему немало уверенности. Также он посвятил победу своему тренеру, который умер из-за коронавируса.

"Турнир прошел на хорошем уровне. Турция строго соблюдает антивирусные меры, поэтому на данный момент это одна из немногих стран, где проходят спортивные соревнования. В турнирном зале играть было комфортно. Кстати, интересно, что одним рейсом в Турцию наша сборная летела с украинскими легкоатлетами во главе с прыгуном в высоту Богданом Бондаренко.

Выступлением на турнире я очень доволен. В стоклеточные шашки результаты мне даются сложнее чем на малой доске, поэтому рад, что удалось победить. Это уже вторая моя золотая медаль в быстрой программе. На пути к золоту удалось обыграть действующего чемпиона мира по шашкам-100 Александра Георгиева из России, что добавляет еще больше положительных эмоций. В связи с ситуацией по коронавирусу, в этом году, похоже, это были мои последние соревнования вживую", - приводит слова Аникеева sport.ua.

"Победу на чемпионате мира по быстрым шашкам-100 в Турции посвящаю моему первому тренеру Сергею Михайловичу Бойко, который недавно из-за коронавирусной болезни ушел в лучший мир. Будучи моим тренером с 1993 по 2008 годы, он заложил в меня главное - искреннюю любовь к шашкам, способствовал моему воспитанию как шашиста высокого класса и росту как личности", - заявил Аникеев.

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Шашки, Шашки-100.

Автор:

Телеграф
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